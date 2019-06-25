Оголившаяся Королева показала жир на животе

46-летняя Наташа Королева не устает эпатировать общественность. Признавшись, что муж, стриптизер Сергей Глушко, буквально не дает съесть лишний пирожок, артистка продемонстрировала фигуру в купальнике, которую, несмотря на все ограничения, считает неидельной.

В приложении Stories в Instagram Наташа Королева выложила несколько видео, на которых сняла себя в красном купальнике. "Пляжный сезон я открыла в этом году", – объявила певица.

Однако дала понять, что своей фигурой не очень довольна. "Могу сказать, что, конечно, вот эту складочку я нажрала. Бессовестная девочка", – сказала Наташа Королева и в подтверждение пошлепала себя по животу. Впрочем, певица быстро утешилась. "Но так вроде бы ничего для сорока шести-то лет", – кокетливо объявила исполнительница, покачивая бедрами.

Ранее Наташа Королева призналась телеведущему Максиму Галкину в шоу "Сегодня вечером", что за ее формой следит муж, стриптизер Сергей Глушко. По признанию артистки, он жестко контролирует ее питание. Супруг уже много лет старается правильно питаться и тщательно следит за собой, поэтому может похвалиться завидной фигурой. А вот Наташу частенько тянет на "вкусняшки", но муж ей запрещает.

Напомним, что день рождения артистка отметила в конце мая. Особенно трогательно, по мнению фанатов, Наташу Королеву поздравил с праздником ее бывший муж, автор-песенник Игорь Николаев. "ПРОЩАЙТЕ, ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ" (музыка и стихи #игорьниколаев ) Наташа, с днем рождения! Счастья и здоровья тебе и твоим близким людям!" – написал Николаев, опубликовав в Instagram отрывок песни с одноименным названием.