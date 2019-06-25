Кейт Миддлтон разлучают с мужем и сыном

Герцогине Кембриджской запрещено путешествовать с принцем Уильямом и сыном принцем Джорджем. Королевский протокол требует, чтобы Кейт Миддлтон соблюдала это и остальные правила.

Монарший протокол особенно строг для герцога и герцогини Кембриджских, диктуя, как они должны говорить, действовать и вести себя на публике. Одно из таких правил гласит, что Кейт Миддлтон не может путешествовать с сыном и мужем одновременно.

Традиция этого предписания восходит к первым авиаперелетам, когда самолет считался небезопасным видом транспорта. Правда, королева Великобритании Елизавета II в последние годы ослабила это правило.

Монархам и их наследникам не разрешалось совершать совместные путешествия на лайнерах во избежание трагедии, которая могла бы уничтожить королевских наследников, передает Express.co.uk. По этой же причине президенту и вице-президенту США запрещено летать вместе.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили порвать с королевской традицией и путешествовать с детьми. Однако это будет разрешено только до тех пор, пока принцу Джорджу не исполнится 12 лет. После этого ему и его отцу придется летать отдельно.

Для путешествий, которые отец и сын предприняли в прошлом, герцог Кембриджский должен был получить специальное разрешение от королевы, чтобы лететь на одном лайнере.