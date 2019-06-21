Кейт Миддлтон уличили в попытке скрыть четвертую беременность
Все началось со скачек Royal Askot, которые состоялись 18 июня. Появившаяся в утонченном платье от Elie Saab нежно-голубого цвета герцогиня Кембриджская удивила всех странным поведением.
Супруга принца Уильяма постоянно держалась за живот, что свойственно женщинам в положении. Более того, она часто пыталась прикрыть его сумочкой.
Поклонники заметили, что Миддлтон постоянно общалась с гостями, будто искала повод подольше задержаться на свежем воздухе. К слову, на улице она провела несколько часов.
Как сообщает StarHit, косвенным доказательством беременности Кейт стало ее настроение. По словам очевидцев, она выглядела немного рассеянной, но буквально сияла от счастья.
Однако британский эксперт по материнству Виктория Дженнингс уверена: герцогиня не находится в положении. По ее мнению, Кейт слишком увлечена заботой о младшем сыне Луи, который является любимчиком всей семьи.
"Думаю, она хотела бы отложить рождение четвертого малыша на несколько лет, чтобы насладиться общением со старшими детьми", – заключила специалист.
Букмекеры уже начали принимать ставки на пол очередного отпрыска Кейт и Уильяма, хотя официальных подтверждений от дворца пока нет. Обычно монаршие особы сообщают о своем положении после первого триместра.
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