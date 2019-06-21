"Какие уроды": дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма вызвали отвращение
Вдохновением для статуэтки стала рождественская открытка герцога и герцогини Кембриджских, выпущенная в 2015 году. На снимке Кейт Миддлтон держит на руках принца Джорджа и принцессу Шарлотту, а принц Уильям наблюдает за ними.
Пользователь Twitter Амелия Перрин одной из первых написала о подарочном изделии. По словам женщины, она никогда не видела ничего более ужасного. "Эта фигурка настолько страшная, что кажется, будто она несет какое-то проклятие", – продолжил ее мысль другой комментатор. Еще один подписчик поинтересовался, почему авторы забыли добавить принца Уильяма. "Какие уроды", – коротко написал он.
Как сообщает Express.co.uk, на сайте изготовителя стоимость фигурки составляет 235 фунтов стерлингов. "Статуэтки компании Royal Doulton сделаны вручную нашими мастерами. Скульптор Нил Велч постарался передать веселый дух членов британской королевской семьи", – говорится в сообщении. На сайте можно также найти фигурки, изображающие принца Чарльза и принцессу Диану, а также принца Гарри и Меган Маркл.
Напомним, что церемония бракосочетания Кейт Миддлтон и принца Уильяма состоялась в апреле 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. До этого они встречались более десяти лет. Сейчас герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.
Шоумен побеседовал с телевизионщиками
Звезда вынуждена оставить работу
Скандальный блогер разнесла продюсера в пух и прах
Поклонники раскритиковали выбор фигуристки
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
Где вы, обычные, нормальные женщины?
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Киркоров vs Майкл Джексон
Работа в женском коллективе
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Почему мужчины такие наглые?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Я переспал с родным братом
Сделать ботокс
Жанна Фриске
Брат оказался геем
Ехать одной на море?..
Раннее облысение
Навязчивая девушка
Мачеха подкатывает к моему парню.
Как бороться с завистью?
Что меняет роспись?
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
Конфликт в Чемодановке
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Беременна от пьющего
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
Посоветуйте комедию
Негры.
девушки убили мужчину ,за замечание не бросать бумажки.
Она верит в гороскоп
Вопрос админу