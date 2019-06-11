Разгорячившаяся Лорак показала роскошные ножки

40-летняя певица появилась на публике в мини-шортах. Кадр Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram.

Исполнительница довольна своей фигурой и не намерена скрывать ее под бесформенными нарядами. Наставница проекта "Голос" на Первом канале Ани Лорак появилась на публике в джинсовых мини-шортах и черном топе.

Свежий кадр она разместила в Stories, передает Teleprogramma.pro. Артистка старается тщательно следить за своим рационом и регулярно тренируется в спортзале.

Напомним, 9 июня дочка Ани Лорак София отпраздновала день рождения. Девочке исполнилось восемь лет. Певица организовала для наследницы вечеринку в морском стиле.

Что касается личной жизни, то Ани Лорак старается ее не комментировать. Судя по всему, она еще не до конца отошла от удара – в конце января этого года звезда развелась с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Знаменитость ранее призналась, что не сожалеет о расставании с супругом.

Как писали "Дни.ру", за полгода до этого в Сети появилась информация о том, что муж Ани Лорак завел любовницу. Папарацци засняли Налчаджиоглу в ночном клубе в объятиях модели из Киева Яны Беляевой. Ани Лорак скандал комментировать не стала. Совместная дочь супругов София осталась жить с матерью.