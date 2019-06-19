Цекало заласкал молодую жену на семейном ужине
18 июня молодая жена знаменитости отпраздновала день рождения. Торжество состоялось в ресторане, в узком кругу друзей.
За столом рядом с Дариной Эрвин расположился Александр Цекало. Продюсер не мог налюбоваться на возлюбленную, ласкал ее и периодически осыпал поцелуями. Роскошная брюнетка была облачена в платье-сорочку пастельного оттенка, которое подчеркивало ее роскошную фигуру.
По традиции в конце вечера официант вынес торт со свечками. Супруга Александра Цекало задувала огоньки и загадывала желание, пока гости исполняли трогательную песню.
Отметим, еще до вечеринки Дарина Эрвин показала, как занимается творчеством. В соцсетях она опубликовала снимок, на котором стоит перед холстом в одних джинсах.
"Когда я создаю искусство, у меня нет ни правил, ни методов. Я смотрю на обнаженное тело и вижу множество бесконечно маленьких тонов. Я должна найти те, которые сделают плоть на моем холсте живой и вибрирующей", – цитирует жену Александра Цекало Teleprogramma.pro.
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