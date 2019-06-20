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Татьяне Навке досталось за странный наряд

Татьяна Навка. Фото: www.globallookpress.com
Татьяна Навка выложила в своем Instagram новое фото. Подписчики не оценили столько необычный выбор наряда.
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Спортсменка выложила снимок, сделанный во время Каннского фестиваля. Звезда заверяет, что несмотря на то, что мероприятие давно завершилось, у нее остались теплые воспоминания. "Захотелось поделиться с вами моментом прекрасной фотосессии!", – заявила Навка. В конце она поинтересовалась у аудитории, понравился ли им ее образ.

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Татьяна Александровна Навка фигуристка

Подписчики от такого амплуа пришли в ужас. Они даже не пытались подыскать слова помягче, а просто в лоб завалили Татьяну оскорблениями.  "Снимите это немедленно!", "Ихтиандр, ужас!", "Ну почему у вас всегда такие безвкусные наряды?", "Как целлофановый пакет!", – не унимались критики.

Самые верные поклонники, наоборот, начали заваливать фигуристку комплиментами. "Завистники – дураки, кто негатив пишет. Вы прекрасны в любом образе", "Очень к лицу, просто идеально!", "Как всегда: шик и блеск!", – восторгались фанаты. Кто-то даже нашел сходство Навки с известной актрисой. 

"Вы напомнили Шарлиз Терон. Эффектный образ", – утверждает пользователь сети.

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Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Звездные друзья, кстати, тоже поддержали спортсменку. "Красотка", – написала Анита Цой. Певица Slava чуть позже добавила, что снимок огонь. 

Автор: Екатерина Плискина20 июня 2019, 09:09
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