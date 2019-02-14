Слепаков проговорился об отношениях Харламова и Батрутдинова

Семен Слепаков сожалеет, что фейковые новости о нем не такие интересные, как у коллег. Российский артист опроверг данные о своей госпитализации.

Со здоровьем у Семена Слепакова все в порядке. Однако гложет его обида: почему-то фейки о коллегах получаются более зажигательные.

"Мои фейковые новости более скучные, чем у Харламова. Никакой искры между мной и Батрухой. Даже обидно как-то. Спасибо всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня все прекрасно, еду на репетицию концерта в "Крокусе", – отметил Слепаков в Instagram. Он поздравил подписчиков с Днем влюбленных и пожелал им крепкого здоровья.

В своем посте Семен Слепаков намекнул на сообщения желтой прессы о любовной связи резидентов Comedy Club Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова, а также Тимура с женой Гарика – Кристиной Асмус. Харламов на днях не выдержал и выплеснул свое возмущение в гневном послании.

"Какие еще "статьи" должны вас убедить в этом? "Сенсация: Асмус родила себе енота от Батрутдинова и устроила оргию в доме престарелых" или "Героиновый наркоман Харламов переехал на ПМЖ в Гаагу, где насилует проходящие автобусы"? Все хорошо. Жена рядом, дочь моя", – написал Гарик.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Слепаков госпитализирован. Якобы у юмориста проблемы с сердцем, и ему потребовалась помощь хирургов. Информацию опровергла его концертный директор Евгения Лазаревская. Она сообщила, что Слепаков хорошо себя чувствует и готовится к запланированному на 17 февраля концерту.