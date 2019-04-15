Заподозренной в алкоголизме Джоли нашли оправдание

Поклонники не на шутку перепугались за Анджелину Джоли после того, как в Сети появились слухи о ее алкоголизме – дескать, развод с Бредом Питтом окончательно добил голливудскую красотку, она перестала следить за собой и даже позволяет выпить вина перед премьерой. Однако ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева не видит оснований для подобных громких заявлений.

прочитано 203 раза