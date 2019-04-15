Заподозренной в алкоголизме Джоли нашли оправдание
"Обсуждая внешность знаменитостей, зачастую люди забывают о том, что это обычные люди и как у всех нас у них бывают хорошие и плохие дни. Жить напоказ и всегда оставаться в форме довольно таки не просто, каждый может дать слабину", – заметила собеседница "Дни.ру".
"Пила вино до начала фильма? Это и есть признак алкоголизма? Тогда у меня плохие новости, мы тут все немного алкоголики", – отбила она первый аргумент критиков.
"Говорят, стала выглядеть плохо, сравнивая ее фотографии десятилетней давности? К сожалению, время никого не щадит", – не оставила камня на камне от второго аргумента Анастасия Николаева.
"Для меня Анжелина была и есть красотка. На мой взгляд, на этой фотографии Джоли выглядит хорошо, и подобающе случаю. Образ, который она выбрала, всегда будет актуален", – оценила специалист наряд голливудской красотки.
"Отсутствие макияжа? Лично я вижу минимальный макияж, ведь макияж не всегда только кричащие цвета. Плохая фотография? А кто из нас получится лучше, в объективе случайного фотографа, без фильтров и фотошопа", – подчеркнула ведущий стилист студии Dajmur.
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