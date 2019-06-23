"Достала уже": устроившую травлю Бузовой Собчак пропесочили
На фото Ольга Бузова позирует в компании двух симпатичных длинноволосых блондинок. Звезда прекрасно провела время в загородном гольф-клуб Agalarov Golf & Country Club.
"Идеальное завершение вечера. Люблю Вас", – подписала кадры певица. Фото набрали сотни тысяч лайков и комментариев. Первой высказалась под снимками Ксения Собчак.
Телеведущая иронично поиздевалась над Бузовой, подняв ее на смех. "Я так и не поняла, какую конкретно фирму наращивания волос вы рекламируете)))! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – написала Ксения Собчак.
Поклонники певицы обрушились на знаменитость, встав на сторону Бузовой. "Достала уже, поймала фишку, теперь постоянно будешь домататываться до Ольги?", "Согласна! А Собчак не успокоится – бесят ее красивые девушки", "Ваша перенаполненность ядом многое не дает понять", - пропесочили Ксению Собчак подписчики Бузовой.
Ранее Ксения Собчак высмеяла откровенные снимки Бузовой на пляже в Турции. Ольга пыталась показать, как она сексуально принимает душ, Собчак заявила, что она уже показывала подобный фокус очень давно.
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