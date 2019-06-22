"Торчат кости": Ходченкова ужаснула болезненным видом

Российская актриса отправилась на отдых в Испанию. Фотографии из отпуска знаменитость разместила в социальной сети. Многие поклонники обратили внимание, что Светлана Ходченкова стала выглядеть слишком худой.

Накануне артистка разместила в личном микроблоге Instagram коллаж из семи черно-белых фотографий. На снимках Светлана Ходченкова позирует в белой рубашке и солнцезащитных очках возле стены. "Из Барселоны с любовью", – подписала кадр звезда.

Многие пользователи отметили, что актриса выглядит на фотографиях болезненно худой. Некоторые подписчики всерьез стали беспокоиться о здоровье звезды. Один из поклонников заявил, что на снимке у артистки "торчат кости", уточняет издание "7Дней".

Среди обеспокоенных пользователей нашли и те, кто не обратил внимание на изменения во внешности. "Вы как всегда прекрасны в любом ракурсе", "Самая красивая и сексуальная", "Как прекрасная ваша естественная красота", – делились мыслями подписчики.

Напомним, недавно Светлана Ходченкова приняла участие в съемках мистического сериала под названием "Секта". По словам авторов, проект покажет зрителям, как легко попасть в религиозную группировку и как невозможно выйти из нее прежним. Режиссером драмы стал обладатель двух призов Венецианского кинофестиваля Гела Баблуани.