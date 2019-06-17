Ани Лорак получила по шапке средь бела дня

На снимке певица стоит в черном кроп-топе, который спереди завязан в узел. Завершить образ она решила рваными серыми шортами с высокой талией. "Я в любви", – подписала фото Ани Лорак.
Первым делом звезду упрекнули в злоупотреблении пластическими операциями. "Такая красотка была. Сколько пластики! Все на Майкла Джексона становятся похожи, жаль..." – заявила подписчица.
Затем Лорак досталось за шорты. "40 лет – ума нет!", "Это что за лохмотья?!", "Просто оборванка!", "Вид драной кошки!" – возмутились интернет-пользователи.
"Однако моль у Ани в шкафу совсем озверела!" – иронично подметил критик.
Однако настоящие поклонники певицы всегда готовы сказать ей приятное. "Схожу с ума от Вашей красоты!", "Мой пример сильной и целеустремленной женщины! Несмотря на то что Вы такая хрупкая, очень много энергии!", "Солнышко такое!" – похвалили исполнительницу преданные фанаты.
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