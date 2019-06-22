Испытала приступ удушья: Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали

У Народной артистки случился приступ бронхиальной астмы. Прибывшие врачи приняли решение о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Накануне актриса почувствовала удушье и сразу вызвала медиков. Врачи провели ей ингалирование, однако улучшить самочувствие звезды не удалось. После этого специалисты решили отвезти Лидию Федосееву-Шукшину в столичную больницу.

Эту информацию уже подтвердила дочь актрисы Ольга Шукшина. "Она была госпитализирована. Ей этой ночью стало плохо", – рассказала женщина в интервью изданию "Интерфакс". Подробности состояния артистки пока не сообщаются.

Напомним, что недавно в реанимации оказался супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной. Музыкальный продюсер по ошибке выпил средство для очистки труб и получил серьезные ожоги внутренних органов. Врачи в течение недели боролись за жизнь Бари Алибасова.

17 июня СМИ сообщили о том, что артист пошел на поправку, и медики разрешили ему вернуться домой. Представитель музыкального продюсераВадима Горожанкин рассказал, что сейчас Бари Алибасов готовится к полету в Казахстан вместе с близкими.