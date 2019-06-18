Из зависти: названы причины нападения сестры Алибасова на Федосееву-Шукшину

Скандальное высказывание сестры продюсера группы "На-на" получило должный отклик. Представитель Бари Алибасова прокомментировал версию о намеренном отравлении.

Накануне в студии "Пусть говорят" Первого канала обсуждали громкую историю, в которой оказался основатель бойз-бенда. В эфире ток-шоу выступила сестра Бари Алибасова – Зоя Воробьева.

Женщина заявила, что родственники новой жены продюсера – актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной – причастны к его отравлению бытовой химией. Кто именно из рода знаменитой артистки мог замыслить такое ужасное злодейство она не сообщила.

Высказывание родственницы основателя "На-на" прокомментировал PR-директор коллектива Вадим Горжанкин. Он намекнул, что Воробьева напала на артистку из-за ревности, зависти и обиды.

"Шукшины и Алибасовы не воспринимают всерьез вчерашнее заявление сестры продюсера. Возможно, таким образом она выразила дефицит внимания со стороны Бари, которого стало больше после того, как Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина стала его супругой. Бари Алибасов после выздоровления постарается уделять больше внимания своей сестре. Как известно, ранее он не однократно оказывал ей финансовую помощь и высылал лекарства", - цитирует Горжанкина Telegram-канал "Говорит Москва".

Отметим, что ранее версию об отравлении Бари Алибасова близкими его новой супруги высказывал артист Станислав Садальский. Актер подозревал внучку Федосеевой-Шукшиной – Анну Трегубенко. К слову, тогда Воробьева, отвергала подозрения Садальского.