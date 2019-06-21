Кожевникова получила оплеуху от заступницы Шепелева

Скандальный блогер Лена Миро обрушилась с критикой в адрес актрисы. В своем микроблоге в "ЖЖ" она в пух и прах разнесла Марию Кожевникову за то, что та нелестно высказалась о телеведущем.

Миро заступилась за телеведущего, которого затравили в Сети в четвертную годовщину смерти его супруги, певицы Жанны Фриске. "Маша Кожевникова, отработавшая на ТНТ развратной студенткой, а ныне ставшая счастливой матерью и женой, вполне логично решила высказаться по поводу вдовца Жанны Фриске Шепелева", – отметила блогер.

По мнению Миро, Шепелев правильно воспитывает их общего с певицей сына Платона. "Тихо, скромно, стараясь оградить мальчика от навязчивой прессы. На мой взгляд, это самое лучшее, что могут сделать публичные родители для своих детей", – уверена блогер.

При этом Миро напомнила, что родители Фриске придерживаются другого мнения. "И тут в конфликт гордо встревает Маша Кожевникова. Та самая, что снималась обнаженной для глянцевых изданий, светила гениталиями и вторичными половыми признаками в Думе на всю страну, а теперь стала примером для всех счастливых жен и матерей Инстаграма", – дала словесную оплеуху актрисе блогер.

Миро добавила, что Шепелеву желают гореть в аду, мучиться в корчах, обгадиться и "сдохнуть от того же диагноза, что и жена", а также оказаться на паперти. "И это – самые безобидные еще цитаты из комментариев", – негодует блогер.

Как писали "Дни.ру", Мария Кожевникова оставила длинное послание Дмитрию Шепелеву в соцсети под его постом о том, как его затравили фолловеры. "Не буду писать гневных комментариев и желать всех проклятий, нет, но для меня это не мужчина и тем более не любящий отец…" – заявила Мария Кожевникова.