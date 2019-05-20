Молодая жена Цекало вывалила грудь перед камерой
В кадре жена продюсера предстала в джинсовых шортах и измазанном красками фартуке, накинутом прямо на обнаженную грудь. При этом Дарина Эрвин увлеченно рисует.
Супруга Александра Цекало повернулась к камере в пол-оборота, так что можно увидеть ее спину и пышный бюст, сообщает "Экспресс-газета", опубликовавшая провокационный снимок. Фото весьма впечатлило поклонников Эрвин. Они оставили массу комментариев под постом супруги Александра Цекало.
Напомним, Александр Цекало закрутил роман с Дариной Эрвин еще в 2018 году, будучи женатым на сестре Веры Брежневой – Виктории Галушко. Ради новой пассии продюсер оставил третью супругу и двух детей. Весной 2019 года Александр Цекало сыграл свадьбу с Эрвин в Лос-Анджелесе.
Как писали "Дни.ру", счастливая любовь положительно влияет на творчество Александра Цекало. Ранее он признался, что у него большие амбиции. Так, он хотел бы быть лучшим продюсером не только в России, но и за границей. "Буду создавать международные сериалы", – поделился планами Александр Цекало.
Батька доигрался
Артистка отбрила хейтеров в соцсети
Номер исполнителя раскритиковал известный музыкант
Звезде стало плохо во время выступления
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Первый раз ударил
Бросил на 6 неделе беременности
Ищите мужика по расчету
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Не получаю удовлетворения
Увеличила губы,а он меня бросил
Верите ли вы в привороты?
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Жить вместе до брака
Дочь ушла из дома
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
2 года без секса
Вернулся спустя год
Подруга замутила с моим бывшим
Как вам Евровидение 2019?
Боюсь одиночества
Боюсь уколов, истерика
Она ушла к моему другу
Во всем виноваты евреи!
Мой муж гинеколог
Игра престолов!!!
Замуж за иностранца
Тарасов передарил машину Бузовой