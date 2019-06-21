"Вам это не идет!": молодящейся Успенской устроили травлю

Косметолог Марта Орлова прокомментировала внешний вид ряда знаменитостей. Придирчивому анализу эксперта и пользователей Сети подверглась Любовь Успенская.

С тем, что певица в свои 65 лет выглядит потрясающе, не поспоришь. Однако невооруженным глазом видно, что поддерживать молодость Любови Успенской помогают специалисты.

"Учитывая возраст и крайне сложный типаж лица, можно предположить, что певица прибегала к хирургической коррекции возрастных изменений. Думаю, это была подтяжка лица. Скорее всего, результаты пластики поддерживаются периодическим использованием филлеров и нитевого лифтинга", – цитирует Марту Орлову сайт "Комсомольская правда". Кроме того, она полагает, что над губами Любови Успенской колдует косметолог, поддерживая их уколами красоты.

А вот стройная фигура исполнительнице досталась "по наследству", считает косметолог. В Instagram, куда Любовь Успенская активно выкладывает фото и видеоролики, кипят страсти.

Поклонники уверены, что артистка – эталон красоты и стиля. Но есть и те, кто считает, что певица стала выглядеть вульгарно и недостойно своего возраста. Хейтеры периодически травят Любовь Успенскую едкими комментариями.

"Это когда лучший друг, пластический хирург (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы как певица мне очень нравитесь!!! Но ваше фото, просто как ш****а! И это огорчает... После операций, конечно, хочется показать, но не стоит делать этого в своем возрасте, вам это не идет!", "Я люблю ваше творчество, но сидеть бабушке на седьмом десятке в такой позе – смотрится не очень. Последняя попытка уходящей певицы", - высказываются пользователи соцсети под разными снимками Любови Успенской.