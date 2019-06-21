"Как много внимания": Харламова заподозрили в измене Асмус
Очередная шутка появилась на странице Гарика Харламова в Instagram. Он смонтировал ролик из передачи "Давай поженимся!", которую ведет Лариса Гузеева. У юмориста получилось заставить танцевать ее под рэп-композицию.
Пользователи решили, что Харламов подозрительно часто говорит о Гузеевой. Некоторые зашли еще дальше в своих рассуждениях и предположили, что он изменяет Кристине Асмус с ведущей Первого канала.
"Тебя еще Кристина не ревнует к Гузеевой? Как много внимания ей уделяешь..." – отметил комментатор. Харламов оставил этот неожиданный вопрос без ответа.
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