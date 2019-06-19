"Вышак!": Галкин в восторге от травли Гузеевой
В видео шоумен показал необычных гостей программы, один из которых сидел с закрытыми глазами во время вопросов. "У Вас приход что ли? Вы глаза так прикрыли..." – спросила Лариса Гузеева.
Ведущей ответил друг жениха: "Он под контролем!" Затем последовал его энергичный танец, который Харламов сопроводил песней группы The Prodigy.
Юмор шоумена по достоинству оценили звезды шоу-бизнеса, сообщает URA.ru. В частности, травля Ларисы Гузеевой пришлась по вкусу Максиму Галкину, Сергею Лазареву и Оскару Кучере.
"Это вышак! Гарик, ты открыл новый жанр на стыке юмора, абсурда и троллинга. Лариса Гузеева как разрушитель реальности в межканальных состыковках комического. Одну минуту... Это... У меня приход... Приход Евгения Вагановича в голову... Сейчас поговорю с мэтром и вернусь", – прокомментировал публикацию Максим Галкин.
Отметим, что Гарик Харламов последние несколько месяцев выкладывает ролики, посвященные шоу "Давай поженимся!". Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни одобряют творчество комика, считая его забавным и остроумным, другие недоумевают: за что шоумен травит Ларису Гузееву?
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