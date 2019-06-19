"Вышак!": Галкин в восторге от травли Гузеевой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram очередную сатиру на передачу "Давай поженимся!" на Первом канале, одной из ведущих которой является Лариса Гузеева. В числе тех, кто восхитился роликом, оказался Максим Галкин.

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