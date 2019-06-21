"Опустившаяся женщина": Анастасия Волочкова получила смачную пощечину
Звезда рассказала, что она очень долго шла к успеху, и ей пришлось за это заплатить. "Кто из вас хоть раз померил пуанты? Кто из вас стирал пальцы в кровь? Ответьте, пожалуйста", – обратилась артистка к подписчикам.
Пользователи Сети просто взвыли от послания Волочковой. Многих возмутила позиция балерины. Ей ответили, что представители многих профессий страдают куда больше, чем танцовщицы.
"Рассказать мой тернистый путь в медицину?! И сколько мне пришлось пережить?! Рассказать, как работая санитарной во время учебы, приходилось возить трупы, менять каллоприемники... Этот список можно продолжать бесконечно!" – набросился на артистку один из комментаторов.
Некоторые и вовсе начали оскорблять балерину. "Вы – плохая танцовщица, без слуха и чувства ритма! А ноги свои вы загубили по собственной глупости, и их можно и нужно лечить!" – написал пользователь.
"Анастасия Волочкова сегодня – это опустившаяся женщина. Пьющая, гуляющая, распущенная", – вынесли ей вердикт.
Почти каждый комментарий под заявлением танцовщицы – хлесткая пощечина. "Настя, никто тебя не любит, и никому ты неинтересна, все заходят только поржать с тебя. Старая, больная бабушка ты уже", – добавил подписчик. Балерина оставила нападки пользователей без внимания.
Напомним, что Анастасия Волочкова постоянно попадает под шквал критики. Недавно ее заставили оправдываться из-за подозрений в алкоголизме.
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