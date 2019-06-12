"Всегда пыталась меня унизить": Волочкова хорошенько вмазала Собчак

Бывшая прима Большого театра не простила телеведущей скандальное интервью. Спустя несколько месяцев после выхода YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" Анастасия Волочкова все еще точит зуб.

По словам балерины, она и Ксения Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами. По словам Анастасии Волочковой, светская львица взяла за правило пиариться за счет известных людей.

Анастасия стала очередной жертвой расчетливого плана Ксении. Собчак предложила сделать интервью, Волочкова наивно пошла ей навстречу и пригласила в свой дом, за что и поплатилась.

"Ксения всегда пыталась меня унизить…", – отметила танцовщица. Бывшая прима Большого театра уверена, что светская львица сгорает от зависти.

"Она ведь хотела стать балериной и не стала. Поэтому ей не хочется принять, что я – балерина. Вся ее семья сидела в первом ряду партера в Мариинском театре, когда я танцевала "Лебединое озеро", – рассудила Анастасия Волочкова.

Танцовщица уверена, что все выходки и подколы Ксении Собчак унижают только саму телеведущую. "То, что Собчак называет меня человеком, который "находится на дне", показатель того, что как раз она сама там и находится", – хорошенько вмазала Анастасия Волочкова недоброжелательнице.

Балерина отметила, что больше никогда не впустит телеведущую в свой дом. Танцовщица призналась, что после этой истории чувствует себя растерянной, и не знает, кому можно доверять, а кому нет. В душе Анастасии Волочковой остался неприятный осадок. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Напомним, один из выпусков шоу "Осторожно, Собчак!" был посвящен балерине. По мнению пользователей Сети, во время интервью с танцовщицей Ксения Собчак вела себя неподобающе. На протяжении всей передачи она грубо подшучивала над Волочковой. Апогеем стало то, что телеведущая рылась в спальне танцовщицы, пока ту готовили к съемке.