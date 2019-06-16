Сына Кейт Миддлтон застукали за непристойным занятием
Малыш сидел на руках у родителей. Вместе с остальными он махал британским подданным с балкона Букингемского дворца. К слову, именно там собрались все члены королевского семейства и сама 93-летняя именинница.
Конечно, на таком мероприятии было много папарацци. Вскоре в сети появились новые снимки. Поклонники не смогли оставить без внимания ранее появившуюся вредную привычку мальчика. Он активно сосал большой палец руки. Фанаты предположили, что это связано со стрессом, вызванным массовым сбором людей.
Первым эту проблему попытался решить отец семейства. но, к сожалению, ему это не удалось. Зато Кейт сделала это без особых усилий. Судя по выражению лица Луи, он был не очень доволен запретом. Но, как сообщает teleprogramma.pro, тем не менее, малыш не заплакал.
Напомним, в апреле младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнился год. У пары есть еще двое детей – дочь Шарлотта и сын Джордж.
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