Яковлева рассказала о тяжелом заболевании в гостях у Малахова
Накануне эфир "Привет, Андрей!" был посвящен четвертой годовщине смерти Жанны Фриске. В финале передачи в зале появилась Александра Яковлева – главный секс-символ Советского Союза.
Актриса призналась, что врачи поставили неутешительный диагноз – жить ей осталось от силы три месяца. Однако она не сдается. Яковлева принимает очень тяжелые лекарства в борьбе с онкологией, чтобы хоть немного продлить себе жизнь.
"Для того чтобы поддержать Александру, драматург Татьяна Москвина ради нее поставила бенефисный спектакль. Чтобы актриса вернулась на сцену, несмотря на болезнь..." – заявил "Дни.ру" эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Он отметил, что народная любимица не просит денег или лекарств. Артистка лишь зовет всех вечером 19 июня на свой спектакль в город Пушкин и хочет увидеть аншлаг. Александра уверена: позитивные эмоции продлевают ей жизнь.
"Призываю жителей Пушкина, Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержать в этот вечер Александру Яковлеву. Быть может, есть люди, которые являются поклонниками ее таланта, и из регионов страны. Приезжайте, поддержите свою любимицу, когда ей это так важно в борьбе за жизнь", – подвел итог Манукян.
Топ-модель вмешалась в скандал с телеведущей
Сын артиста поделился сенсационными деталями
Подробности нашумевшего скандала
Пиарщица рассказала о пережитом
Популярные темы форума
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Муж узнал про любовника
Детей перестали нормально называть
Подруга оказалась лесбиянкой
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Иван Голунов
Загадочные обьекты
Где недорого отдохнуть летом?
Милые или дерзкие?
Вынудить мужа изменить
Киркоров vs Майкл Джексон
Срочно!
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Засорились трубы.
Сделать ботокс
Козерог и телец
Веснушки это красиво?
его друзья не зовут меня на день рождения
Существует ли бумеранг?
В России большой процент разводов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Видимся один раз в неделю
Сайт знакомств
Ехать одной на море?..
Как избавиться от мышей?
Работа в женском коллективе
Задержка на пять дней
Первые признаки диабета