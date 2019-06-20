Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Звезда борется с онкологией. Болезнь очень коварна, и прогнозы врачей крайне неблагоприятны – Александре Яковлевой отмерили не больше трех месяцев.
Вечером 19 июня в ДК "Царскосельский" в Пушкине состоялся спектакль с участием актрисы. Зал был полон, почти все пришли с цветами. Многие до последнего не верили, что Яковлева смертельно больна.
В постановке Александра Евгеньевна исполнила роль женщины, которая ушла в себя после смерти мужа. Несчастная вдова без конца смотрит сериалы, а подруга пытается спасти ее.
Спектакль завершился овациями. Зал стоя кричал: "Браво!" Александра Яковлева не сдержала эмоций и расплакалась.
Артистка рассказала, что всего за три дня до постановки все билеты лежали в кассе – народ не шел. Администрация ДК уговаривала отменить выступление: мол, дачный сезон, люди заняты.
Однако после программы Андрея Малахова, где появилась Александра Яковлева, зрители вспомнили об актрисе и пришли ее поддержать. Кто-то даже попытался встретиться с ней лично после концерта, но получил отказ. Звезде требовался отдых, ведь два часа на сцене для больного человека – тяжелое испытание, сообщает сайт "Комсомольская правда".
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