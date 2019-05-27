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"Так страшно!": артистка Яковлева рассказала о смертельной опухоли

Александра Яковлева в фильме «Танцплощадка»
В передаче "Привет, Андрей!" актриса Александра Яковлева рассказала о том, что смертельно больна. Медики дали ей не более трех месяцев.
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Александра Яковлева прославилась благодаря фильмам "Экипаж" и "Чародеи". Она была одной из самых привлекательных актрис советского кинематографа, а нашла себя в железнодорожном хозяйстве. Яковлева состоит в городском Совете депутатов Калининграда, почти не выходит в свет, не дает интервью и мало снимается.

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Впрочем, в новом выпуске шоу Андрея Малахова звезда все же появилась. "Два года назад моей дочке позвонили и сказали: "Забирай маму из больницы – осталось всего три месяца..." И стало так страшно, так страшно! Умирать ведь не хочется", – призналась актриса.

Александре помог ее лечащий врач: вытащил из страшной депрессии и заставил бороться. Артистка рассказала, что ей выписаны лекарства, которые очень тяжело принимать.

По словам Яковлевой, люди не видят или не понимают знаков судьбы. Несколько лет назад кот регулярно давил ей лапой на одно и то же место – видимо, там росла опухоль. Вскоре четвероногий любимец умер. Такая же участь постигла трехмесячного здорового котенка. Позже звезда узнала, что домашние питомцы "вытягивают" из людей болезни, в том числе ценой собственной жизни.

Теперь Александра не намерена сдаваться смертельному недугу. Она планирует снять фильм о связи людей и животных. "У меня жизнь была такая суматошная, что я только сейчас поняла, какая короткая, какая крохотная жизнь. А никто не придумал, как умирать..." – добавила актриса.

Андрея Малахова потрясла эта история. Расстроенный ведущий предложил гостье помощь, но та заверила, что ее поддерживают "железнодорожники" и фонд Евгения Миронова "Артист". В заключение Александра Яковлева подчеркнула: людям с аналогичным диагнозом следует бороться с депрессией, больше общаться и искать положительные эмоции.

Автор: Наталья Аряева27 мая 2019, 09:01

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