Алсу спустили с небес на землю после ослепительного триумфа
Несколько дней назад исполнительница выступила на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии" в Уфе, где сообщила радостное известие. 14 июня врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о присвоении певице звания Народного артиста.
Звезда поблагодарила поклонников за поддержку и пообещала вернуться к ним с сольными концертами. "Этот вечер для меня особенный! Я очень тронута, что мое творчество и мой труд оценили так высоко!", – цитирует Алсу издание "7Дней".
Многие пользователи были разочарованы решением руководства республики. По их словам, звание Народного артиста сегодня обесценилось. "Без голоса, без таланта, да и без совести и чести. Зато народная! Ужас!", – написал один комментатор.
Некоторые читатели вспомнили недавний скандал на шоу "Голос.Дети" с дочерью певицы. "Ребята. Это край. Нельзя так бесить народ. Это очень, очень большая ошибка", – выразил свое мнение пользователь. Другие комментаторы предположили, что певица могла заплатить большую сумму за звание. "Почем нынче звания?", "Надо было два звания сразу брать себе и дочери! Так дешевле", – написали они.
Топ-модель вмешалась в скандал с телеведущей
Яркие детали случившегося
Ведущая шокировала публику
Поклонники обсуждают новый снимок в микроблоге звезды
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Муж узнал про любовника
Подруга оказалась лесбиянкой
Детей перестали нормально называть
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Где недорого отдохнуть летом?
Загадочные обьекты
Иван Голунов
Милые или дерзкие?
Женюсь.
Вынудить мужа изменить
Срочно!
Засорились трубы.
его друзья не зовут меня на день рождения
Существует ли бумеранг?
Сделать ботокс
Козерог и телец
Веснушки это красиво?
В России большой процент разводов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Видимся один раз в неделю
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Сайт знакомств
Киркоров vs Майкл Джексон
Задержка на пять дней
Как избавиться от мышей?
Ехать одной на море?..