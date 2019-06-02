"Сочная красотка": Гагарина ублажила народ новым фото

Полина Гагарина в первый день лета порадовала своих поклонников очень ярким снимком. Пользователи пришли в восторг и расхвали певицу.

Полина Гагарина в первый день лета порадовала своих поклонников очень ярким снимком. Пользователи пришли в восторг и расхвали певицу. Кто-то даже сравнил ее с Пенелопой Крус, отметив, что 32-летняя исполнительница пребывает в отличной форме.

На селфи Гагарина позирует в венке из луговых цветов. Судя по всему, снимок сделан где-то на лугу. Большинство нашли певицу очаровательной и очень солнечной, вполне олицетворяющей первый день лета.

"Сочная красотка!", "Вы божественны","Полиночка, вы такое солнышко". "Не оторвать взгляда от вас, Полина Сергеевна", "Красивая летняя фея!", -пишут они.

Дискуссия же разгорелась вокруг комментария – "Просто Пенелопа Крус". Другие пользователи заметили, что голливудская знаменитость – брюнетка и не такая солнечная. Полина же, по мнению поклонников, намного лучше.

К слову, Гагарину нередко сравнивают с другими знаменитостями. Так, недавно артистка продемонстрировала в соцсети новый образ и ее приняли за копию Джулии Робертс в фильме "Красотка". Некоторые подписчики певицы решили, что костюм она выбрала вульгарный и слишком откровенный.