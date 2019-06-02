"Сочная красотка": Гагарина ублажила народ новым фото
Полина Гагарина в первый день лета порадовала своих поклонников очень ярким снимком. Пользователи пришли в восторг и расхвали певицу. Кто-то даже сравнил ее с Пенелопой Крус, отметив, что 32-летняя исполнительница пребывает в отличной форме.
На селфи Гагарина позирует в венке из луговых цветов. Судя по всему, снимок сделан где-то на лугу. Большинство нашли певицу очаровательной и очень солнечной, вполне олицетворяющей первый день лета.
"Сочная красотка!", "Вы божественны","Полиночка, вы такое солнышко". "Не оторвать взгляда от вас, Полина Сергеевна", "Красивая летняя фея!", -пишут они.
Дискуссия же разгорелась вокруг комментария – "Просто Пенелопа Крус". Другие пользователи заметили, что голливудская знаменитость – брюнетка и не такая солнечная. Полина же, по мнению поклонников, намного лучше.
К слову, Гагарину нередко сравнивают с другими знаменитостями. Так, недавно артистка продемонстрировала в соцсети новый образ и ее приняли за копию Джулии Робертс в фильме "Красотка". Некоторые подписчики певицы решили, что костюм она выбрала вульгарный и слишком откровенный.
К обсуждению подключились профессиональные спорщики
"Стиляга из Москвы" сыграет проверенные временем хиты
Телеведущая готовится к свадьбе
Артистка поделилась с поклонниками порцией откровений
Популярные темы форума
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
кто скучает по ссср?
Жизнь в деревне
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Подскажите бизнес на 100т.р
Ищу человека!
Много сексуальных партнеров
Секс по дружбе
Родить после 30
Не можем иметь совместных детей
Секс с бывшей
Хочу забрать назад подарок
Зачем обижают Бузову?
Не носит обручальное кольцо
Как быстро набрать вес?
Как похудеть без диеты
Заголовки
Тимати посвятил Децлу песню
Избил из-за денег
На первом свидании говорил о бывшей
Верите ли вы в знаки?
Как сделать лицо худым
Ему 35 и он без машины
Как избавиться от похмелья
Ориентация Егора Крида
Кто такие ханжи?
Жена зарабатывает больше меня
Хочу накачать ягодицы
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.