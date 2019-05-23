"Смотреть не на что": оголившуюся Гагарину распекли за подражание Орейро

Певица презентовала в Instagram новую песню "Ангелы в танце". Свой пост Полина Гагарина сопроводила откровенным снимком, сделанным для обложки сингла.

Для фото артистка снялась топлес, однако грудь все-таки скрыла, прижав ее к коленям. На снимке создается иллюзия, будто из спины у Полины Гагариной растут крылья.

Однако поклонники необычную задумку исполнительницы по достоинству не оценили. Критически настроенные фолловеры нашли массу изъянов: в лице, и в фигуре, и в позе певицы. "Голая и кривая – вся в Бузову", "Очень хочется, чтобы чуток Полина поела", "Ну, уже не знает, как привлечь еще внимание к себе. Уже б разделась до гола, все равно смотреть не на что", "Трусы вообще не в тему тут", "Что за странная поза?" – написали недоброжелатели.

Кроме того, многие посчитали, что Полина Гагарина явно подражает актрисе и певице Наталье Орейро. Оценив обложку сингла, подписчики заключили, что она очень похожа на постер к альбому уругвайской звезды.

"Напоминает обложку альбома Натальи Орейро. Turmalina, 2002 год", "Муж фотограф крадет идеи для фото – это начало конца. Непонятно, кем возомнила себя Гагарина, что высмеивает песню Орейро и поклонников ее в сторис? Где ты и где Орейро?", – высказались фолловеры. В свою очередь супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков поздравил возлюбленную со скорым выходом композиции, но, поняв, что сравнения с зарубежной звездой неизбежны, прокомментировал ситуацию.

"Очень горжусь новой обложкой, которую мы замутили любимой. С Орейро просьба не беспокоить", – обратился муж Полины Гагариной к поклонникам.