Муж сообщил об уходе Полины Гагариной
В 2014 году Полина Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. Весной 2017-го певица подарила супругу дочь Мию. Пара регулярно выходит в свет, демонстрируя полную идиллию в отношениях. Дмитрий сопровождал Полину в путешествии в Китай, куда та отправилась, чтобы поучаствовать в песенном конкурсе. Они жили там на протяжении нескольких недель, регулярно летая в Россию.
Преданности мужа артистки можно только позавидовать. Тем удивительнее видеть в его аккаунте в социальной сети Instagram слова об уходе Полины Гагариной. Дмитрий Исхаков опубликовал фотографию, на которой запечатлел крупным планом свое лицо и нож, приставленный к щеке.
"Друзья, я получаю от вас очень много писем, в которых вы не устаете спрашивать меня, Дима, когда вы уже сбреете бороду (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)? Без нее вы будете выглядеть гораздо моложе. Отвечаю. Я бы может и сбрил бы ее уже давно, но жена сказала, что тогда уйдет от меня", – объяснил Дмитрий Исхаков, обращаясь к подписчикам.
"Я немного пораскинул мозгами и принял решение пока бороду не сбривать", – завершил свое послание супруг Полины Гагариной. Интересно, что под этим постом развернулась целая дискуссия. Одни комментаторы утверждали, что это все "чушь собачья", имея в виду, что не могут расстаться муж с женой только из-за внешности, а другие подписчики приводили удивительные истории из жизни, повествующие о самых невероятных поступках людей, мотивом поведения которых был внешний вид.
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