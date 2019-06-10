"Красотки": Брежнева показала брошенную Цекало сестру
В личном Instagram певица поделилась снимком с итальянского курорта. По традиции Вера Брежнева проводит начало лета в Форте-дей-Марми, где ежегодно отмечает день рождения матери.
"Как важно, чтобы мама была жива, чтобы мама была здорова. И так круто, когда с мамой близкие, теплые, дружеские отношения", – написала Вера Брежнева.
Звезда запечатлена с матерью и младшими сестрами – двойняшками Анастасией и Викторией. Последняя недавно пережила развод с продюсером Александром Цекало, который ушел к актрисе Дарине Эрвин. Сестра Веры Брежневой осталась одна с двумя детьми – Александрой и Михаилом.
К слову, на снимке отсутствует старшая сестра Веры. Галина не смогла прилететь в Италию, однако мысленно поддерживала близких.
Подписчики певицы нашли, что женщины в ее семье очень привлекательны. Особо они отметили Викторию, которая выбрала для торжества легкий белый комбинезон. Добавим, что сестра знаменитости не выглядит раздавленной горем. После расставания с Цекало она кажется даже счастливее прежнего.
"4 женщины, и все шикарные😍👏👏👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие красивые все! 👌😊", "Какие вы очаровательные!!!!!!!!!!!! Не перестаю удивляться природной красоте всех Вас!!!", "Просто бомба все красотки!" – написали комментаторы на странице Веры Брежневой.
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