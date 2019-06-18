Оскандалившаяся Алсу осмелилась на громкое заявление
На фотографии артистка запечатлена с известным украинским продюсером Дмитрием Климашенко. Алсу сообщила, что они восстановили творческий тандем. "Будет много красивой музыки", – пообещала певица.
Многие продолжают оскорблять звезду после скандала в шоу "Голос. Дети". Однако самые верные поклонники грудью защищают кумира.
"Друзья, ну хватит уже негативить! Найдите другие способы высвобождения своей энергии!", "Вы и Ваша дочь – лучшие! Не обращайте внимания на завистников!", "Сколько ненормальных в комментариях! Сил Вам и терпения!" – поддержали они Алсу.
Некоторые язвительные особы все равно нашли, к чему придраться. Они уверены, что исполнительница жаждет славы.
"Сколько лести в комментариях... Неужели не обидно, что не от души?" – спросила подписчица.
Напомним, что в последнее время Алсу не дают прохода. Звезду буквально заклевали после шестого сезона конкурса "Голос. Дети". Ее дочь Микелла Абрамова одержала победу, но многие посчитали, что результаты были фальсифицированы.
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