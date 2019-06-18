"Большая молодчинка!": народ упал к ногам талантливой дочери Алсу

Наследница певицы покорила пользователей Сети. Микелла Абрамова и Ержан Максим выпустили совместный сингл.

Участники шоу "Голос. Дети" после завершения конкурса продолжили сотрудничество. Подробностями 11-летняя Микелла Абрамова поделилась на своей страничке Instagram.

"Ура!! Наконец-то состоялся релиз нашего с Максимом дуэта #ЭтаЛюбовь. Спасибо огромное крутому продюсеру Дмитрию Климашенко и авторам Шеру Остону и Дмитрию Тютлину. Качайте на всех цифровых площадках!!" – написала дочь Алсу. Официальный релиз композиции вышел 18 июня.

Поклонники с радостью встретили новость и спросили Микеллу Абрамову, планирует ли она записывать сольные композиции. "Классная песня, но ваш голос мне нравится больше", "А планируется запись без Ержана?", "Вы огромная молодец, вам нужно продолжать работать и сольно", – поинтересовались подписчики.

Кроме того, Микелла Абрамова получила в свой адрес море комплиментов. "Микелла, ты большая молодчинка! Ты проделала не малый путь! Удачи тебе во всем!", "Микелла поет лучше! Умница! Хороший голос и уникальный тембр!", "Волшебно, и пусть все услышат невероятный голос и тембр Микеллы", "Ты умница, что преодолела и правильно, надо делать то, что нравится сначала тебе, а всем понравиться невозможно и не нужно, еще раз так держать", – высказались поклонники Микеллы Абрамовой.