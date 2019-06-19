Лолиту ошарашили непристойным предложением

Артист и телеведущий Азамат Мусагалиев стал гостем YouTube-шоу Comment Out канала "Чикен Карри". Он сделал интимное признание певице Лолите Милявской.

В рамках шоу комику пришлось сделать непростой выбор. Мусагалиеву предложили либо удалить все приложения с телефона кроме Instagram, либо очень пошло пошутить над Лолитой Милявской.

Азамат Мусагалиев выбрал вариант с певицей. Он позвонил исполнительнице и произнес фразу: "Когда я слышу ваш голос, мне хочется трогать себя внизу. Спасибо вам огромное".

Лолита Милявская была явно ошарашена непристойностью, но виду не показала. Возможно, она догадалась, что артист шутит и решила отреагировать невозмутимо. Певица взаимно поблагодарила комика и узнала, есть ли у того к ней какое-то конкретное предложение по съемке.

"Да теперь. Я бы пригласил вас в шоу "Где логика?" или даже в "Однажды в России", – ответил Азамат Мусагалиев. "Очень хорошее шоу, правда, я иногда его посматриваю", – в свою очередь отметила Лолита Милявская. Как писали "Дни.ру", довольно часто задания YouTube-шоу Comment Out носят весьма провокационный и даже вульгарный характер. Однако у таких "грязных игр" довольно много поклонников, которые с нетерпением ждут каждый выпуск юмористического шоу.