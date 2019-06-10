Солнцев врезал Собчак и Лолите из-за дела Голунова

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Понедельник 10 июня
Лента новостей
19:41
"До свидания!": Медведеву уличили в грязном самопиаре
18:49
Откуда взялся рак: история возникновения страшной болезни
18:08
Вот и все: полковника Захарченко отправили в колонию на долгие годы
18:03
Зеленский нанес новый удар отправленному в СИЗО Порошенко
17:32
Путину доложили о деле журналиста Голунова
16:54
Названы самые вероятные убийцы человечества
16:52
Новый поворот в истории со зверским убийством мастера спорта в Москве
16:42
Порошенко толкает Украину к новому государственному перевороту
16:20
Публично объявлено о страшной зависимости Зеленского
15:35
"Единая Россия" поддержит промышленные стартапы
15:18
Зеленский нелепо отшутился от обвинений в воровстве
15:12
Центр Санкт-Петербурга задымило из-за пожара
14:59
Рецепт пряного морковного торта на оливковом масле
14:58
5 простых правил ресторанного этикета
14:33
Володин выразил надежду на разрешение кризиса в Молдавии
14:30
Лукашенко сделал жесткое заявление после слов об отставке
14:24
"Образцовый арестант": замглавы ФСИН похвалил Голунова
14:13
Обвал цен на нефть: курс рубля ждет серьезный удар
14:13
"Ошибка возможна": Кремль о громком скандале с журналистом Голуновым
14:01
В Москве разгромили редакцию журнала "Сноб"
13:53
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
13:44
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 июня 2019 года
13:42
"Ах, какая женщина!": мокрая и голая Климова завела россиян
13:32
"Гламурного усача" Лукашенко жестоко унизили (видео)
13:11
Джанабаева не выдержала после откровений жены Меладзе
13:02
Отравленного Скрипаля делают бомжом
12:51
Эксперты не нашли в России достойного кваса
12:41
"Красотки": Брежнева показала брошенную Цекало сестру
12:39
Сенсационное объявление о будущем Крымского моста вызвало шок
12:13
Татьяна Тарасова пострадала из-за подлого обмана
12:02
Шокирующие подробности драки Зеленского с Путиным
11:48
Поплавскую с огромным животом поздравляют с беременностью
11:33
Цымбалюк-Романовская обнародовала ужасные слова Джигарханяна об известной актрисе
11:21
Загнанный в угол Порошенко прилюдно опозорился
11:17
Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью
10:41
Растроганный Киркоров завалил цветами могилу любимой женщины
10:37
Дошли до Путина: Россия в бешенстве из-за дела Голунова
10:33
Гороскоп на неделю
10:30
Экологический апокалипсис: Русский север гибнет под кучами мусора
10:28
Обнародованы результаты теста журналиста Голунова на наркотики
10:16
Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку
10:10
Запашный попал в страшное ДТП в Москве
10:00
У беременной Анастасии Решетовой начались проблемы со здоровьем
09:54
Москвичам пообещали ливни и резкое похолодание
09:25
Головин из "Кадетства" игнорирует тяжелобольную внебрачную дочь
08:57
Ждет третьего ребенка: Германика появилась на красной дорожке с большим животом
08:46
На Украине перевозбудились от слов Путина
08:39
Личные данные почти миллиона россиян утекли в Сеть
08:22
Сын высказался об осложнениях у Алибасова
08:17
Вены-веревки: дошедшая до края Джоли шокировала худобой
06:32
Представитель Алибасова раскрыл претензии к производителю "Крота"
04:23
Лоза научил подписчиков правильно мыть котов
02:03
49-летняя супермодель разделась после разрыва с 25-летним певцом
00:10
Собчак раскрыла шокирующие подробности ареста Голунова
22:12
Извращения голого Панина шокировали молодую певицу
20:09
От вышвырнутого Макаревича требуют благодарности
17:28
Сестра певицы Нюши рассказала о романе с популярным певцом
17:09
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 июня 2019 года
16:46
Галкина пристыдили после видео из бассейна
15:55
Трусливый Зеленский насмешил желанием "нокаутировать" Порошенко
15:17
Бред и галлюцинации: на отравившегося Алибасова обрушилась новая беда
14:55
Журналист Голунов дал первое интервью после задержания
14:32
Народ ужаснулся изнеможденному виду звезды "Папиных дочек"
14:02
"Мама только одна": обнимающую свекровь Костенко упрекнули в лицемерии
13:35
"Такой стиль": Дочка Гузеевой оправдалась за нападки матери в эфире
13:35
Алибасов получил зловещее предупреждение после собственных похорон
13:04
Кожевникова меняет фамилию старшему сыну
12:45
Защита Голунова написала заявление на полицейских
12:00
С того света: как покойница Началова помогает снимать фильм о себе
11:40
Затравленный Макаревич сообщил об отмене выступления "Машины времени" у стен Кремля
11:15
Вываливший грязное белье Солнцев пострадал от последствий
11:00
Депутат поддержал введение иммунитета для журналистов и оппозиционеров
10:40
Собчак и Виторгану вручили документы о разводе
10:32
Мямля Зеленский взбесил украинцев своей нерешительностью
06:17
Роскошные ноги Гагариной покорили премию МУЗ-ТВ
03:44
Родившая Меган Маркл впервые вышла в свет
01:12
Пригожин грязно выругался на премии МУЗ-ТВ из-за преследования Валерии безумной фанаткой
23:35
Мадонну поймали на краже у Лободы
20:03
Отравленного Алибасова изнасиловали двое мужчин
19:48
Обследование не выявило следов побоев на теле Ивана Голунова
17:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 июня 2019 года
16:38
Уличенный в извращенном сексе Панин угрожает Харламову
16:19
Под Москвой упал самолет
15:38
Умершего Децла удостоили награды на премии "МУЗ-ТВ"
14:53
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
14:31
Раскоряченную в клетке Волочкову подвесили на 30-метровой высоте
13:55
Бесчувственного Алибасова заставят глотать метровый шланг
13:21
Харламов натравил друга на несчастную Гузееву
13:09
Доведенный народ собирает партизанские отряды для свержения Лукашенко
12:37
Покинутая Порошина взвыла без мужчины
12:32
Рэпер Гуф попал в больницу
11:56
Сексуальная Лорак порадовалась расставанию с бывшим мужем
11:15
Бузову унизили на премии МУЗ-ТВ
10:49
Найдено возмутительное оправдание для обнародования фото Алибасова в гробу
10:17
Погрязший в скандалах Эрнст сделал заявление о судьбе шоу "Голос. Дети"
10:13
"Стыдобище": Соболь смачно врезали за атаку беременной Симоньян
08:23
Дима Билан сделал шокирующее признание о своем будущем
06:08
"У нас круче": звезды блеснули на красной дорожке премии МУЗ-ТВ
04:13
Дочка нашла замену Кудрявцевой
02:15
Площадку "Дома-2" сровняют с землей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Экологический апокалипсис: Русский север гибнет под кучами мусора
Загнанный в угол Порошенко прилюдно опозорился
Роскошные ноги Гагариной покорили премию МУЗ-ТВ
Отравленного Алибасова изнасиловали двое мужчин
Родившая Меган Маркл впервые вышла в свет
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 июня 2019 года
Шоу-бизнес

Солнцев врезал Собчак и Лолите из-за дела Голунова

Ксения Собчак и Лолита Милявская. Фото: Дни.ру
Рустам Солнцев

Рустам Солнцев блогер

 Тележурналист, шоумен, PR-специалист. Автор еженедельной рубрики "Добрый тролль" на "Дни.ру".
Рустама Солнцева долгое время уговаривали сделать большой обзор на премию МУЗ-ТВ. Следящие за творчеством шоумена знают, что ему уж точно было, что сказать о мероприятии и присутствующих там звездах. Однако Солнцев высказался на тему более важную и актуальную. 
прочитано 338 раз

Рустаму Солнцеву стало жалко времени, потраченного на просмотр премии МУЗ-ТВ. Ничего непредсказуемого он там не увидел: ужасная, по мнению шоумена, подготовка к проведению мероприятия, набившие оскомину лица звезд, вопиющий непрофессионализм ведущих. Солнцев крепким словцом прошелся по Галкину, Валерии, Пригожину и, конечно же, Собчак. Последняя и вовсе, по мнению Рустама, чуть ли не лебезила перез Виктором Дробышем, которого не так давно прикладывала из-за его скандальных высказываний.

ПО ТЕМЕ

"Ошибка возможна": Кремль о громком скандале с журналистом Голуновым

Обнародованы результаты теста журналиста Голунова на наркотики

 Свободу Ивану Голунову

Сюжеты Свободу Ивану Голунову

Рустам Солнцев

Рустам Солнцев телеведущий

Шоумен возмутился тому, на фоне каких событий происходил сей парад абсурда. В тот вечер за пределами "Мегаспорта" тысячи людей следили за судьбой журналиста Ивана Голунова, которому инкриминируют покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Ксения Собчак и Лолита Милявская, которых знают как сильных женщин со своей четкой гражданской позицией, не использовали возможность высказаться в поддержку расследователя. Звезды пели, веселились, нелепо шутили, заискивали перед публикой и занимались чем угодно, но только не тем, чтобы проявить солидарность с согражданами.

Рустам Солнцев убежден, что премия походила на пир во время чумы.

"Веселье было какое-то вымученное и по-настоящему дурацкое", – заявил он.

Шоумен призвал сових подписчиков сделать выводы самостоятельно. "Вы у меня умные, крутые, современные... Иван Голунов под домашним арестом, Ксюша Собак где-то там, Лолита судится со своим ЖЭКом. Вот такие вот у нас дела", – резюмировал он.

Напомним, спецкора "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт психотропных веществ. Иван Голунов, специализирующийся на материалах о коррупции, говорит, что наркотики ему подбросили.

10 июня 2019, 20:05

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Должен сидеть: Порошенко вынесли жесткий приговор
"Обида и ревность": Лукашенко попался на странном поведении
Новый срок Путина привел в ужас американцев
Зеленский сделал заявление об отставке

Шоу-бизнес

Волочкова целовалась с известным артистом на глазах у кричащей толпы
Пугачеву в мини-юбке попросили прикрыть костлявые ноги
Впавший в истерику Лазарев с отборным матом накинулся на Лободу
Лежащему в беспамятстве Алибасову цинично перемывают кости

Проишествия

Неожиданный поворот в деле об убийстве балерины Большого
Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой
Задушил колготками: чудовищные детали убийства любовницы российским чиновником
Леденящие душу подробности взрыва в Дзержинске

Lifestyle

"Манюня" из Молодежного театра довела до слез
Легендарный Алан Парсонс везет в Москву свой первый альбом за 15 лет
"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Вены-веревки: дошедшая до края Джоли шокировала худобой

Звезда Голливуда перешла все границы
Шоу-бизнес

У беременной Анастасии Решетовой начались проблемы со здоровьем

Невеста Тимати пожаловалась на плохое самочувствие
Спорт

Татьяна Тарасова пострадала из-за подлого обмана

Тренер возмущена до глубины души
Шоу-бизнес

"Ах, какая женщина!": мокрая и голая Климова завела россиян

Артистка порадовала поклонников эротичным снимком в Instagram

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Боль и страдания: Алибасову вынесли неутешительный приговор
У Панкратова-Черного не осталось здоровых органов

Фоторепортажи

Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку
"У нас круче": звезды блеснули на красной дорожке премии МУЗ-ТВ
Рианна взбудоражила народ серий "горячих" фото
Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников

Спорт

Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор
Аршавина прижали к стенке за долги
Избитый женой Ягудин не успел в туалет
Россию пинками гонят с Олимпиады-2020 из-за допинг-скандала

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru