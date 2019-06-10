Солнцев врезал Собчак и Лолите из-за дела Голунова

Рустама Солнцева долгое время уговаривали сделать большой обзор на премию МУЗ-ТВ. Следящие за творчеством шоумена знают, что ему уж точно было, что сказать о мероприятии и присутствующих там звездах. Однако Солнцев высказался на тему более важную и актуальную.

Рустаму Солнцеву стало жалко времени, потраченного на просмотр премии МУЗ-ТВ. Ничего непредсказуемого он там не увидел: ужасная, по мнению шоумена, подготовка к проведению мероприятия, набившие оскомину лица звезд, вопиющий непрофессионализм ведущих. Солнцев крепким словцом прошелся по Галкину, Валерии, Пригожину и, конечно же, Собчак. Последняя и вовсе, по мнению Рустама, чуть ли не лебезила перез Виктором Дробышем, которого не так давно прикладывала из-за его скандальных высказываний.

Шоумен возмутился тому, на фоне каких событий происходил сей парад абсурда. В тот вечер за пределами "Мегаспорта" тысячи людей следили за судьбой журналиста Ивана Голунова, которому инкриминируют покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Ксения Собчак и Лолита Милявская, которых знают как сильных женщин со своей четкой гражданской позицией, не использовали возможность высказаться в поддержку расследователя. Звезды пели, веселились, нелепо шутили, заискивали перед публикой и занимались чем угодно, но только не тем, чтобы проявить солидарность с согражданами.

Рустам Солнцев убежден, что премия походила на пир во время чумы.

"Веселье было какое-то вымученное и по-настоящему дурацкое", – заявил он.

Шоумен призвал сових подписчиков сделать выводы самостоятельно. "Вы у меня умные, крутые, современные... Иван Голунов под домашним арестом, Ксюша Собак где-то там, Лолита судится со своим ЖЭКом. Вот такие вот у нас дела", – резюмировал он.

Напомним, спецкора "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт психотропных веществ. Иван Голунов, специализирующийся на материалах о коррупции, говорит, что наркотики ему подбросили.