"Какая я красотка": Лолита отреагировала на обвинения в "распиле Украины"
Лолита Милявская пересмотрела ролик с "Голубого огонька" 1999 года, который сейчас активно обсуждают на Украине. Так, накануне блогер Татьяна Микитенко упомянула этот выпуск передачи на фестивале "Днепровский пост". Девушка зацепилась за шутку, озвученную тогда шоуменом Александром Цекало и поддержанную Лолитой.
Ведущие делали прогнозы на 2000-й год. Цекало предположил, что Украина добровольно отдаст России Крым.
"Украина отдаст Крым, и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали", – шутливо сказал он в диалоге с Лолитой.
На основании этой фразы Микитенко вполне серьезно заявила, что у России были "планы по распилу Украины" еще тогда, 20 лет назад.
В беседе с "Комсомольской правдой" Лолита отметила, что теперь почивший в бозе дуэт "Академия" можно считать потомками Нострадамуса.
"Очень смешная шутка! А вообще, смотрю ролик и думаю – какая же я была красотка!" – сказала звезда.
Примечательно, что в прошлом году Лолита заявила, что считает Крым частью Украины и для "нее не существует политических игр". Позже она объяснила свое высказывание. По ее словам, артисты продолжают общаться друг с другом и не участвуют в войнах.
Александр Фролов собирается "бодаться" за квартиру дочери
Ежегодный фестиваль "Дикая мята" три дня будет радовать участников
Дочь советского актера высказалась о назначении "брата" на роль ведущего Первого канала
Поющая телеведущая провела опрос в соцсетях
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Муж узнал про любовника
Подруга оказалась лесбиянкой
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Детей перестали нормально называть
Где недорого отдохнуть летом?
Загадочные обьекты
Милые или дерзкие?
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Вынудить мужа изменить
Иван Голунов
Срочно!
Засорились трубы.
его друзья не зовут меня на день рождения
Существует ли бумеранг?
Веснушки это красиво?
В России большой процент разводов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Сделать ботокс
Женюсь.
Козерог и телец
Сайт знакомств
Видимся один раз в неделю
Задержка на пять дней
Киркоров vs Майкл Джексон
Как избавиться от мышей?
Первые признаки диабета
Сколько зарабатывают таксисты в Москве?