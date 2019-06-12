"Как связать себе руки?": Асмус по ночам одолевают постыдные желания
В личном Instagram знаменитость призналась поклонникам, что вечерами она чувствует сильный голод. В такие моменты ей очень сложно сдерживаться от приступов обжорства. Если утром Кристина Асмус может отказать себе во вкусностях, то вечером она не в силах справиться с желанием.
"Мне всегда хочется есть именно по ночам 🤦🏼♀️ Утром с кофейком слегка заморить червячка – святое дело. В течение дня не особо 🍽 Но вот вечером/ночью, когда прихожу откуда-нибудь домой – ящик Пандоры открывается и я ем и плачу, ем и плачу 🤪😭 У вас также? Тоже ненавидите себя? Как связать себе руки??? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала о постыдных привычках Кристина Асмус.
Поклонники поддержали артистку, отметив, что эта проблема свойственна многим. Они успокаивали звезду, мол, на вашей фигуре приступы зверского аппетита не сказываются.
"Кушай ,кушай с такой фигуркой 🍬🍭🌷можно и нужно и днем и ночью", "По вам как то и не скажешь что вы ночная жрица 😂😂😂", "Если честно, не похоже что вы вообще едите)))", – писали обыватели.
Меж тем некоторые пользователи Сети намекнули Кристине Асмус, что хороший аппетит может быть признаком беременности. Они принялись выяснять, не готовится ли артистка подарить мужу Гарику Харламову второго ребенка. "А может кто то ждет Гарика младшего?)))", – отметила подписчица. "Я ждала ваш комментарий)", – пошутила Кристина Асмус в ответ.
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