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Шоу-бизнес

Бомжующего певца Шуру обвинили в краже собственной мебели

Шура. Фото: www.globallookpress.com
На звезду 90-х написали заявление в правоохранительные органы. Якобы Шура украл вещи из своей же квартиры.
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Продюсер Павел Депершмидт сообщил, что новые владельцы квартиры возмущены: после переезда артиста остались голые стены. Собственники жилья обратились в полицию, потребовав вернуть мебель и бытовую технику.

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По словам представителя певца, Шура въезжал в новостройку – он в буквальном смысле приобрел бетонную коробку. Артист на собственные средства делал ремонт, покупал предметы интерьера и домашнюю электронику. Естественно, при переезде звезда вывезла все свои вещи.

"Когда новый хозяин въехал в квартиру, он вызвал полицию и подал заявление в правоохранительные органы, что ему был нанесен материальный ущерб", – заявил Депершмидт. Продюсер добавил, что стражи порядка разбираются в ситуации, которая, по его мнению, не лишена комичности.

"Шура теперь доказывает, что это его вещи. Забавно, каким образом новый хозяин, который покупал квартиру вслепую, будет доказывать, что эти вещи его", – отметил он в интервью Daily Storm.

Напомним, что в конце апреля певец Шура проиграл суд о возврате квартиры, которой лишился из-за мошенников. Артиста обманули еще на этапе покупки жилья в начале 2000-х, однако съехать заставили только сейчас.

Вокалист не скрывает, что в тот период принимал запрещенные вещества, поэтому был легкой добычей для злоумышленников. "В свои 43 года я бомж..." – признался в интервью певец Шура

Автор: Руслана Алексеева18 июня 2019, 11:16

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