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Поклонники ужаснулись болезненному виду Кати Варнавы

Катя Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava/
Поклонники заподозрили актрису в анорексии. Они считают, что Катя Варнава перегнула палку.
прочитано 156 раз

Звезду шоу Comedy Woman раскритиковали за чрезмерную худобу. Катя Варнава своем Instagram разместила видео с зажигательными танцами в ресторане в компании коллег Натальи Еприкян и Евгения Бороденко.

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Екатерина Владимировна Варнава

Екатерина Владимировна Варнава актриса, телеведущая, участница и хореограф шоу Comedy Woman

"Надо было ложиться спать до полуночи", – написала Катя Варнава. Однако некоторые подписчики юмор не оценили, а испугались за ее здоровье. Некоторые фолловеры посчитали, что худоба знаменитости выглядит уже нездоровой.

"Катя, вы анорексичка? Страшно смотреть, болеете?" – спросил один из пользователей соцсети. Но многие пришли в восторг от нового ролика звезды. "Не надо спать до полуночи! Иначе не было бы так весело", "Зажгли, так зажгли, молодцы!", "Песня огонь, но танец еще лучше!", - высказались подписчики Кати Варнавы.

Напомним, что участница шоу Comedy Woman любит делиться с подписчиками провокационными снимками. На одной из последних фотографий Екатерина Варнава лежит на полу у кресла, задрав ноги в туфлях на высокой шпильке. "В ожидании прекрасного..." – подписала фото звезда. Тогда многие поклонники не оценили замысел артистки и назвали кадр вульгарным.

Автор: Валерия Нарская18 июня 2019, 06:13
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