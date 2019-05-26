"Тело в шляпе": Варнава возбудила россиян пикантным фото
На фотографии артистка позирует на оранжевом фоне в обуви на высоком каблуке. Звезда прикрывает обнаженное тело большой соломенной шляпой. "Солнечный круг. Небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал... Угадай, кто?", – подписала пикантный снимок Екатерина Варнава.
Многие пользователи принялись расхваливать стройные ноги знаменитости. "Фото – огонь!", "Красиво и эстетично", "Ножки очень длинные", "Тело в шляпе!", "Всегда приятно читать ваш блог и смотреть ваши фото "без пафоса", "Какая вы классная!", – рассыпались в комплиментах подписчики.
Некоторые поклонники попросили знаменитость убрать большой головной убор. "Шляпа здесь лишняя", "Вот бы она уронила шляпу!", "Сними ее!", – обратились к артистке комментаторы. Сама звезда с удовольствием принимала восторженные отзывы.
Напомним, что участница шоу Comedy Woman любит делиться с подписчиками провокационными снимками. На одной из последних фотографий Екатерина Варнава лежит на полу у кресла, задрав ноги в туфлях на высокой шпильке. "В ожидании прекрасного..." – подписала фото звезда. Тогда многие поклонники не оценили замысел артистки и назвали кадр вульгарным.
Поклонники наперебой поздравляют пару
Артистка опубликовала обращение к поклонникам
Певица сделала заявление
Вокалистка рассказала о радостном событии
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
Как вам Евровидение 2019?
Сосед гей
Первый размер груди
Мой муж гинеколог
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
Боюсь одиночества
У него нет высшего образования
Бросил Мущина
Коллеги-ворье и убийцы
Очень хочу мальчика
Муж изменят с племянником
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Важна ли внешность для мужчины?
Никогда не видел голой девушки в живую
Хочу вернуть старые отношения
Шкивает из стороны в сторону...
Друг заделал ребенка
Как избавить от молочницы
Занимает и не возвращает
Любовник младше на 10 лет
Мой друг забеременел
Постоянно устраивает скандалы
Подарил ужасную машину
Если он резко перестал писать
Мнение о дниру
Муж трансвестит