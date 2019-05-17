"В ожидании прекрасного": Варнава вожделенно раскорячилась на полу
На снимках знаменитость лежит на полу у кресла, задрав и широко раздвинув ноги в туфлях на высокой шпильке. "В ожидании прекрасного..." – подписала фото Екатерина Варнава.
Поклонникам кадры показались неоднозначными. Многие раскритиковали и высмеяли звезду. "Фотка, конечно, не фонтан – лично мое мнение. К чему эти растопыренные ноги?", "Традиционная поза ожидающего", "Как же она тонка, эта грань... между прекрасным и безобразным. Не надо заступать...", "Совсем с ума сошла уже", – высказались пользователи соцсети.
В последнее время Екатерина Варнава стала чаще публиковать откровенные снимки в соцсети. Ранее артистка разместила фото, на котором позирует топлес. Она запечатлена с короткой стрижкой и темными волосами. Многие фанаты пришли в восторг от такого креативного решения.
Как писали "Дни.ру", на одном из последних фото Екатерину Варнаву перепутали с Аллой Пугачевой. Звезда предстала с длинной челкой. Поклонники, как один, решили, что на снимке знаменитость как две капли воды похожа на молодую Примадонну. К слову, многие пользователи Сети считают, что артистка слишком сильно похудела и пора бы ей остановиться. Сама Екатерина Варнава, похоже, этого делать не собирается.
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