Ксения Собчак напала на растерявшуюся Лопыреву
Во время интервью оппоненту Ксении Собчак задали интересный вопрос. "Как вы считаете, женщина должна быть сексуальной? Современное фем-течение уверяет, что не должна. Вроде как быть сексуальной нынче зазорно", – спросили у Виктории. Ответ на него она опубликовала в своей социальной сети.
Фотомодель заявила, что это бред. Она считает, что никто никому ничего не должен, как выглядеть, во что одеваться – личное дело каждого. Тем не менее, в основе отношений между полами всегда лежит сексуальная привлекательность, так устроено природой. Лопырева отмечает, что не имеет в виду исключительно внешнюю атрибутику – одежду, прическу. Это, по ее мнению, как раз не самое главное.
"Настоящая сексуальность всегда внутри, независимо от цвета волос, длины юбки или высоты каблука, и проявляется она порой просто жестом, взглядом, интонацией. Это либо есть в человеке, либо нет", – утверждает знаменитость.
Такие высказывания взбесили Ксению Собчак. Она обвинила Викторию в безграмотности.
"Какая чушь! Почему феминистка не может быть секси? Вы вообще понимаете значение этого слова?" – негодовала светская львица.
Она считает, что такие движения не имеют никакого отношения к сексуальности. "Это борьба за равные права", – заявила Ксения Собчак. Лопырева предпочла не отвечать на это, дабы избежать продолжения конфликта.
Топ-модель вмешалась в скандал с телеведущей
Артистке пришлось отменить все свои дела
Ведущая шокировала публику
Поклонники обсуждают новый снимок в микроблоге звезды
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Муж узнал про любовника
Подруга оказалась лесбиянкой
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Детей перестали нормально называть
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Загадочные обьекты
Где недорого отдохнуть летом?
Иван Голунов
Милые или дерзкие?
Женюсь.
Вынудить мужа изменить
Срочно!
Засорились трубы.
его друзья не зовут меня на день рождения
Существует ли бумеранг?
Сделать ботокс
Козерог и телец
Веснушки это красиво?
В России большой процент разводов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Видимся один раз в неделю
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Сайт знакомств
Киркоров vs Майкл Джексон
Задержка на пять дней
Как избавиться от мышей?
Ехать одной на море?..