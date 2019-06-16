Ксения Собчак напала на растерявшуюся Лопыреву

Накануне Виктория Лопырева выложила пост в своем Instagram. Ксения Собчак очень остро отреагировала на высказывания телеведущей.

Во время интервью оппоненту Ксении Собчак задали интересный вопрос. "Как вы считаете, женщина должна быть сексуальной? Современное фем-течение уверяет, что не должна. Вроде как быть сексуальной нынче зазорно", – спросили у Виктории. Ответ на него она опубликовала в своей социальной сети.

Фотомодель заявила, что это бред. Она считает, что никто никому ничего не должен, как выглядеть, во что одеваться – личное дело каждого. Тем не менее, в основе отношений между полами всегда лежит сексуальная привлекательность, так устроено природой. Лопырева отмечает, что не имеет в виду исключительно внешнюю атрибутику – одежду, прическу. Это, по ее мнению, как раз не самое главное.

"Настоящая сексуальность всегда внутри, независимо от цвета волос, длины юбки или высоты каблука, и проявляется она порой просто жестом, взглядом, интонацией. Это либо есть в человеке, либо нет", – утверждает знаменитость.

Такие высказывания взбесили Ксению Собчак. Она обвинила Викторию в безграмотности.

"Какая чушь! Почему феминистка не может быть секси? Вы вообще понимаете значение этого слова?" – негодовала светская львица.

Она считает, что такие движения не имеют никакого отношения к сексуальности. "Это борьба за равные права", – заявила Ксения Собчак. Лопырева предпочла не отвечать на это, дабы избежать продолжения конфликта.