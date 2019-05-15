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Шоу-бизнес

Семья Жанны Фриске продает имущество из-за огромного долга

Жанна Фриске. Фото: www.globallookpress.com
Разбирательства семьи Жанны Фриске с "Русфондом", собравшим деньги на лечение певицы, приняли новый оборот. Родственники артистки продали имущество, чтобы расплатиться с благотворительной организацией.
прочитано 8488 раз

От семьи Жанны Фриске "Русфонд" получил около восьми миллионов рублей из 21,6 миллиона, причитающихся ему. Если быть точнее – 7,98 миллиона рублей. Об этом журналистам рассказали в благотворительной организации.

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"Только что нам стало известно, что на счет "Русфонда" поступило семь миллионов 980 тысяч рублей от реализации имущества, доставшегося по наследству родственникам Жанны Фриске. Это первая часть долга из общей суммы 21,6 миллиона рублей, которые по решению суда наследники певицы должны вернуть фонду", – цитирует представителя компании ТАСС.

На этом разбирательства с семьей Жанны Фриске не заканчиваются. По словам человека, представляющего интересы благотворительной организации, ожидается возврат полной суммы. Эти средства "Русфонд" направит на лечение детей со злокачественными опухолями головного мозга. Там добавили, что благотворители, участвовавшие в сборе денег для Жанны Фриске с января по март 2014 года, желающие вернуть средства, могут обратиться в "Русфонд" в течение двух недель.

  

Напомним, что благотворительная организация собрала на лечение Фриске внушительную сумму. После смерти артистки выяснилось, что не использовали 21 миллион рублей. При этом деньги были сняты со счета матерью Жанны.

"Русфонд" потребовал объяснений и возврата средств. Семья Фриске не смогла документально отчитаться о том, куда ушли деньги, и организация подала в суд. В 2017 году было вынесено постановление: деньги должны вернуть наследники певицы – родители и ее малолетний сын Платон.

Автор: Наталья Аряева15 мая 2019, 08:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Заголовок не правильный. Правильная редакция:распродает имущество Платона.
гостья
Ответить
Гость
Появилась информация, что в ход пошла часть наследства Платона. Если это правда, то бабушка и дедушка ещё большие чудовища, чем мы думаем.
Ну, украли деньги, поймали вас за руку верните. Нет будут мурыжить, тянуть, по частям рассчитываться имуществом Платона. И плевать им на то, что этими деньгами Русфонд уже бы оплатил лечение тяжелобольным детям.
Вот она "правда" жизни! А не эти рассуждения на тему: "Шепелев - "какаш.а", обворовать своего внука, проигнорировав волю его матери, вывести деньги Русфонда на личные счета, и при этом "показывать пальцем" на другого, поливать грязью отца своего внука, но при этом "вернуть" деньги, за счет интересов единственного сына своей умершей дочери! Какие могут быть "условия", вырастит отдадим? Позорные, и гадкие людишки! Дай Бог им подавиться, всем троим!
гостья
Ответить
Гость
Появилась информация, что в ход пошла часть наследства Платона. Если это правда, то бабушка и дедушка ещё большие чудовища, чем мы думаем.
Ну, украли деньги, поймали вас за руку верните. Нет будут мурыжить, тянуть, по частям рассчитываться имуществом Платона. И плевать им на то, что этими деньгами Русфонд уже бы оплатил лечение тяжелобольным детям.
а Вы сомневались? Чудовища, по сравнению с ними, милейшие создания!!!
Гость
Ответить
Появилась информация, что в ход пошла часть наследства Платона. Если это правда, то бабушка и дедушка ещё большие чудовища, чем мы думаем.
Ну, украли деньги, поймали вас за руку верните. Нет будут мурыжить, тянуть, по частям рассчитываться имуществом Платона. И плевать им на то, что этими деньгами Русфонд уже бы оплатил лечение тяжелобольным детям.
Гость
Ответить
Надежда Шешотова-Гори
Опорочили имя прекрасного человека-Жанну.
Фриске, началова, ...сколько их, таких, прекрасных, аферисток...
Гость
Ответить
Натка
Он наследник.
Он же не бабушкин наследник,чтобы за нее долги отдавать !!! Она пока еще жива и в состоянии вернуть то,что забрала.
Надежда Шешотова-Гори
Ответить
Опорочили имя прекрасного человека-Жанну.
Гость
Ответить
алия
ОПОЗОРИЛИ РОДИТЕЛИ ЖАННУ ТАК, ЧТО НИКТО ТЕПЕРЬ ЕЕ НЕ ХОЧЕТ СЛУШАТЬ . ЕЕ ПЕСНИ НЕ ЗВУЧАТ. ИЗ ДИВЫ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЧЛЕНА ШАЙКИ КОПЫЛОВЫХ.
А она ею и была... инче не стала бы участвовать в сборе денег, зная, что на счетах достаточно своих денег, недвижимости и т.д.
Рояль в кустах
Ответить
Натка
Он наследник.
Ушлые бабушка с дедушкой не только чужих детей, но и своего единственного родного внука не постыдились обворовать!
Натка
Ответить
ЛЕДИ
Непонятно только ,почему деньги снимала бабушка,а расплачиваться должен внук ????? Наш суд...самый гуманный суд в мире !!! Не привыкли родители без денег Жанны,решили прибрать к рукам деньги,предназначенные для лечения других людей. Только при чем здесь внук ???
Он наследник.
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