Семья Жанны Фриске продает имущество из-за огромного долга

Разбирательства семьи Жанны Фриске с "Русфондом", собравшим деньги на лечение певицы, приняли новый оборот. Родственники артистки продали имущество, чтобы расплатиться с благотворительной организацией.

От семьи Жанны Фриске "Русфонд" получил около восьми миллионов рублей из 21,6 миллиона, причитающихся ему. Если быть точнее – 7,98 миллиона рублей. Об этом журналистам рассказали в благотворительной организации.

"Только что нам стало известно, что на счет "Русфонда" поступило семь миллионов 980 тысяч рублей от реализации имущества, доставшегося по наследству родственникам Жанны Фриске. Это первая часть долга из общей суммы 21,6 миллиона рублей, которые по решению суда наследники певицы должны вернуть фонду", – цитирует представителя компании ТАСС.

На этом разбирательства с семьей Жанны Фриске не заканчиваются. По словам человека, представляющего интересы благотворительной организации, ожидается возврат полной суммы. Эти средства "Русфонд" направит на лечение детей со злокачественными опухолями головного мозга. Там добавили, что благотворители, участвовавшие в сборе денег для Жанны Фриске с января по март 2014 года, желающие вернуть средства, могут обратиться в "Русфонд" в течение двух недель.





Напомним, что благотворительная организация собрала на лечение Фриске внушительную сумму. После смерти артистки выяснилось, что не использовали 21 миллион рублей. При этом деньги были сняты со счета матерью Жанны.

"Русфонд" потребовал объяснений и возврата средств. Семья Фриске не смогла документально отчитаться о том, куда ушли деньги, и организация подала в суд. В 2017 году было вынесено постановление: деньги должны вернуть наследники певицы – родители и ее малолетний сын Платон.