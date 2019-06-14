"За Киркорова пела без остановки!": неожиданное признание Вайкуле
Афиша фестиваля нынешнего года изобилует звездными именами – Григорий Лепс, Сергей Лазарев, MONATIK, ALEKSEEV, EMIN, Лолита, Валерий Сюткин, Валерий Меладзе, Сергей Мазаев, Любовь Успенская, Алена Свиридова, Нино Катамадзе, Интарс Бусулис и многие другие артисты. Лайма Вайкуле рассказала про закулисье праздника.
Артистка уверяет, что ей приходится разучивать вокальные партии всех артистов фестиваля, чтобы репетировать их с оркестром до приезда исполнителей: "Все артисты – эгоисты. Но с появлением фестиваля я у себя на последнем месте и свои песни репетирую в последний момент, – призналась латвийская дива. – Сижу и репетирую песни других артистов. Потому что музыканты просят, им проще, когда есть вокал. За Филиппа Киркорова я пела без остановки".
"И стихи Андрея Макаревича, поверьте, я полюбила гораздо больше, когда запела его песни сама, – продолжает Лайма. – Потому что когда сам произносишь то, что он написал, понимаешь, что он гениальный поэт".
Одна из особенностей фестиваля – живой звук. "Когда один фестивальный оркестр сопровождает всех артистов, а их в этом году у нас более пятидесяти... и все поют вживую – вас уверяю, таких фестивалей очень мало, – говорит Вайкуле. – Поначалу было тяжело уговорить всех артистов петь с оркестром, было недоверие, страх… Но с артистами меня связывает музыка, я могу договориться с любым! Теперь у "Рандеву" особая атмосфера живой музыки. Потому что когда ты просто выходишь, как кукла открываешь рот под фонограмму, то у тебя нет этого особенного волнения".
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