"За Киркорова пела без остановки!": неожиданное признание Вайкуле

С 18 по 21 июля в легендарном концертном зале "Дзинтари" уже пятый раз состоится музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala. О нем говорят как о самом стильном и красивом событии лета. Оно подстать хозяйке – Лайме Вайкуле!



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