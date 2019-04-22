Бывшая жена рассказала о расставании с рыжим "Иванушкой"
До встречи с Мариной Банковой Андрей Григорьев-Апполонов был несколько лет счастлив с Марией Лопатовой. Он даже помогал ей в продвижении собственного певческого проекта. Однако неожиданно для общественности влюбленные расстались. Журналисты нашли откровенный пост Марии на ее сайте "Домохозы", в котором та объяснила, что стало причиной разрыва отношений.
Как оказалось, Лопатова поняла, что не просто любит рыжего из "Иванушек", но буквально зависима от него. "Я помню свои мысли по ночам, когда он спал рядом, а я касалась его тела рукой. Мне казалось, что если этого не будет, я просто умру. Видимо в тот момент я и осознала, что живу я вовсе не в любви, а в страшной зависимости от него", – объяснила Мария.
А еще Лопатова впала в депрессию после потери ребенка от Григорьева-Апполонова. "Той зимой я потеряла свою долгожданную беременность. И не просто потеряла, а еле осталось жива. Одна труба разорвалась во мне. Мы оба переживали эту историю. Оба из нас боялись, что у нас больше не будет детей. Что собственно и случилось – у нас не случилось вместе детей. Эта страшная история почему-то отдалила нас друг от друга. Мы подумали, что вместе мы "провалились", – рассказала бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова.
После расставания они сумели сохранить человеческие отношения, более того, периодически Мария Лопатова посвящает бывшему возлюбленному забавные посты на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Сейчас она счастлива в браке с баскетболистом Андреем Кириленко, которому родила троих детей, и много путешествует.
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