Стас Садальский рассказал о смерти певицы Ирины Бржевской

В апреле этого года умерла певица Ирина Сергеевна Бржевская. Она скончалась в возрасте 89 лет. О ее смерти СМИ не сообщили.



Актер Стас Садальский в личном Instagram рассказал, о смерти певицы. Артист отметил, что узнал об этом только сейчас.

"Стыдно! Стыдно за наше эстрадное братство, которое давно уже лишь ****. Про всякое ****, про каждый их пук и **** пишут каждый день, а проводить достойно легендарную певицу, одну из последних из той блестящей плеяды звезд 50-60 – нет! – на это ни ума, ни сердца не хватает (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал Садальский.

Артист посетовал, что имя Бржевской известно только старшему поколению, молодежь о ней, к сожалению, не знает. "Оно из того уже призрачного прошлого, когда эстрада была не фанерной, а лица без фотошопа, и голоса были живыми, и чувства не виртуальными. Ее песни звучали из открытых окон, мы их знали, заучивали, пели", – добавила знаменитость.

Стас Садальский поведал, что был преданным поклонником Ирина Бржевской. От следил за жизнью певицы, однако в последний раз они виделись пять лет назад.

"Ммы с Ириной встретились на одной программе. Она готовилась, наряжалась, радовалась. А ее позвали и не пустили в кадр. Не дай Бог вам видеть плачущую старенькую актрису, о которой забыли", – отметил Стас Садальский.