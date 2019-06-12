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Опутанного проводами Алибасова спасло чудо

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com.
Актер Стас Садальский восхищен стойкостью продюсера группы "На-на". Бари Алибасов, по его мнению, чудом пришел в себя.
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В личном Instagram Садальский опубликовал снимок из больничной палаты. В кадре опутанный проводами Бари Алибасов запечатлен вместе с единственным сыном. Несмотря на проблемы со здоровьем шоумен продолжает улыбаться.

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Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Тот факт, что Бари Алибасов вышел из комы, актер назвал настоящим чудом. Стас отметил, что щелочь, которой отравился продюсер группы "На-на", приводит к летальному исходу уже при приеме внутрь 10-15 граммов, но шоумен сумел выкарабкаться.

"Джингл бэлз Короче, Склихфосовский) О чудо! Смертельная доза едких щелочей КРОТА при приеме внутрь – 10-15 г... Но врешь Алибасова "Кротом" не возьмешь Одно слово -ЧУДО! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал Стас Садальский.

Напомним, в ночь на 5 июня Бари Алибасов был госпитализирован. Продюсер перепутал средство для очистки труб "Крот" с питьевым йогуртом и сделал глоток. Бытовая химия оставила ожоги пищевода четвертой степени, а также повредила желудок и дыхательные пути создателя группы "На-На".

Сейчас шоумен находится в больнице в тяжелом состоянии. Продюсер пять дней пробыл в искусственной коме и 10 июня пришел в себя. БариАлибасов не может говорить и временно потерял память.

Автор: Руслана Алексеева12 июня 2019, 11:35
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