Опутанного проводами Алибасова спасло чудо
В личном Instagram Садальский опубликовал снимок из больничной палаты. В кадре опутанный проводами Бари Алибасов запечатлен вместе с единственным сыном. Несмотря на проблемы со здоровьем шоумен продолжает улыбаться.
Тот факт, что Бари Алибасов вышел из комы, актер назвал настоящим чудом. Стас отметил, что щелочь, которой отравился продюсер группы "На-на", приводит к летальному исходу уже при приеме внутрь 10-15 граммов, но шоумен сумел выкарабкаться.
"Джингл бэлз Короче, Склихфосовский) О чудо! Смертельная доза едких щелочей КРОТА при приеме внутрь – 10-15 г... Но врешь Алибасова "Кротом" не возьмешь Одно слово -ЧУДО! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал Стас Садальский.
Напомним, в ночь на 5 июня Бари Алибасов был госпитализирован. Продюсер перепутал средство для очистки труб "Крот" с питьевым йогуртом и сделал глоток. Бытовая химия оставила ожоги пищевода четвертой степени, а также повредила желудок и дыхательные пути создателя группы "На-На".
Сейчас шоумен находится в больнице в тяжелом состоянии. Продюсер пять дней пробыл в искусственной коме и 10 июня пришел в себя. БариАлибасов не может говорить и временно потерял память.
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