Садальского приструнили за пиар на смерти Доренко

Станислав Садальский перегнул палку, критикуя допустивших оплошность журналистов. Представители СМИ "взяли интервью" у покойной Елены Образцовой – а актер в ответ бросился "воскрешать" ансамбль Александрова и Доктора Лизу. Однако трагическая смерть этих заслуженных людей - совсем неудачный повод для сарказма.

Поводом для возмущения Стаса Садальского стал материал телеканала "Звезда": журналисты опубликовали комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году, по поводу смерти Сергея Доренко. Потом выяснилось, что речь шла о дочери оперной певицы – но было поздно.

Больше всего досталось незадачливым корреспондентам от скандального актера Станислава Садальского. Но и сам он в порыве гнева – а, может, и сознательно – переборщил с сарказмом.

"Да, журналисты ошиблись, перепутали дочь Елены Образцовой с ней самой. Материал удалили. Извинились. Журналистов дисциплинарно наказали. Все по заслугам. Вроде бы конец истории, но нет – Садальский тут как тут. Ему оказалось мало пнуть журналистов и телеканал, он еще и покойных музыкантов из ансамбля Александрова и Доктора Лизу не к месту упомянул", - комментирует ситуацию эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Эксперт в разговоре с "Днями.Ру" напомнил, что эти люди трагически погибли. И всякому сарказму – в том числе и со стороны Станислава Садальского – есть предел. "Станислав Юрьевич! Больше никого ради хайпового поста в Instagram красочно "воскресить" не хотите? Надеюсь, что в ответ на мой вопрос вы не начнете мои фото с отдыха у себя на страничке публиковать – как это было в прошлый раз. Вы же прекрасный артист и справедливый человек, тонко чувствующий, где проходят красные линии", – обратился к артисту Манукян. Эксперт уверен, что такая попытка самопиара ниже уровня Садальского, и актеру надо бы удалить неудачный пост.

Поводом для жесткой критики со стороны Стаса Садальского и других знаменитостей стал материал телеканала "Звезда". 12 мая на сайте телеканал сообщалось, что Елена Образцова приехала на похороны Доренко на Троекуровское кладбище. При этом певица скончалась от лейкемии в 2015 году, а прощание с журналистом 12 мая так и не состоялось – дочери Доренко потребовали повторной судебно-медицинской экспертизы.