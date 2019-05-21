"Страшная и дешевая": бесстыжая Глюк'ОZA разделась перед камерами
Бекстейдж горячей фотосессии певицы Глюкозы – известной также как Наталья Чистякова-Ионова – поклонников шокировал. Откровенные снимки появляются в Instagram звезды регулярно – а в последнее время артистка особенно зачастила с публикацией эротичных фото. Однако новый пост буквально свел поклонников с ума.
Откровенные наряды во время съемок менялись один за другим. Сексуальное белье и купальники подчеркивали прелести певицы Глюкозы, дошло дело и до снимков в ванной. Всего артистка, конечно, не показала, пообещав поделиться самыми пикантными фотографиями позже. Но поклонникам и этого хватило, чтобы заполнить микроблог комментариями.
"У тебя красивая грудь природная!", "Какое тело! Не могу смотреть без восхищения", "Просто огнище! Спасибо Наташа, не ем дальше", "В тебе столько секса, смотреть можно вечно", "Секси герл", – восхищаются пользователи (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Нашлись и те, кому видео показалось излишне откровенным. "Нескромно до вульгарности и бестыжести. Это – для мужа!", "Страшная какая-то да дешевая. Как минимум, странные удовольствия у вас", - прокомментировали видео критики. Певице Глюкозе в очередной раз напомнили, что "она же мать" – и негоже подавать такой пример детям, передает Пятый канал.
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