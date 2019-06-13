Анастасия Волочкова разбита после расставания с любимым мужчиной
Самым тяжелым разрывом в своей жизни она назвала уход от Сулеймана Керимова. Она утверждает, что действительно любила этого человека. И в момент окончания отношений, ее чувства еще не угасли.
Волочкова трезво смотрит на свой характер и осознает, что противоположному полу с ней крайне нелегко. "Знаете, просто я очень сильный человек, сильная женщина. Поэтому с такой, как я, очень сложно быть любому мужчине. Кроме такого, который сильнее меня по всем качествам – по силе воли, по духу, по умению быть сильнейшим", – поделилась балерина.
Говоря о других романах, Волочкова отметила, что сама всегда выступала инициатором разрыва. Ее ни разу в жизни не бросал ни один партнер.
"Никогда в жизни ни один мужчина первым от меня не уходил", – добавила знаменитость.
Отметим, у народной любимицы есть дочка Ариадна, которую она родила от предпринимателя Игоря Вдовина. Но даже с ним Анастасия отказалась узаконивать отношения. Она была убеждена, что штамп в паспорте не приведет ни к чему хорошему. Он лишь принесет паре рутину семейной жизни и убьет всю романтику.
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