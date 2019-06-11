Анастасии Волочковой публично утерли нос
Мать рэпера Тимати опубликовала в Instagram новый пост и фото: ее внучка продемонстрировала на сцене поперечный шпагат. "Из трехлетней "тучки" Алиса превратилась в грациозную и кокетливую "кошечку", – подписала кадр Симона Юнусова.
Она поделилась впечатлениями от выступления девочки, отметив, что концерт получился яркий и разноплановый, и два часа пролетели незаметно. Звездная бабушка сделала акцент и на костюмах, назвав их прекрасными: "Когда все всерьез и по-настоящему, задается высокая планка, что дисциплинирует и дает детям ощущение сценического образа".
"Ну и, конечно, начало концерта пробило меня на слезы", – призналась Юнусова.
Мероприятие было посвящено окончанию учебного года. А прошло оно в Мастерской балета Егора Симачева, сообщает URA.ru.
Алиса – дочь Тимати и его бывшей подруги, модели из Тюмени Алены Шишковой. Сейчас рэпер встречается с бизнесвумен Анастасией Решетовой. Как писали "Дни.ру", новая избранница артиста ждет от него ребенка.
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